Via dei Mille | esce il fumo da un bus Nessun incendio ma traffico in tilt

Ieri mattina, in via dei Mille, un bus della linea 25 di Tper ha iniziato a emettere fumo, causando blocchi al traffico. Non si è verificato alcun incendio, ma la circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore, creando disagi importanti nella zona. La situazione ha coinvolto numerosi veicoli e ha generato lunghe code, con il traffico fortemente rallentato fino alla risoluzione del problema.

Caos e traffico bloccato ieri mattina, dalle 8, in via dei Mille a causa di un problema a un bus della linea 25 di Tper. Una nube di fumo si è levata dal tetto del mezzo, costringendo l'autista a fermarsi e a far scendere, in via precauzionale, tutti i passeggeri. Fortunatamente non si è trattato di un incendio, ma solo di vapore di condensa generato da una fuoriuscita di gas naturale liquefatto dal serbatoio criogenico sul tetto del bus. La nube di condensa si sviluppa a causa della differenza di temperatura tra il serbatoio e l'ambiente esterno. Il vapore acqueo presente nell'aria umida circostante, a contatto con il gas molto freddo (stivato a -140°C) si condensa formando una nube di fumo bianco.