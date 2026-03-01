Il Milan si sta preparando per affrontare la Cremonese nel match di domani, valido per il ventisettesimo turno di campionato. La squadra rossonera si sta concentrando sulle ultime sessioni di allenamento, mentre l’avversaria lombarda lavora per preparare la sfida in casa. La partita si giocherà nel giorno stabilito, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Il Milan si prepara a far visita alla Cremonese nel lunch match del ventisettesimo turno di campionato, una partita che a conti fatti rischia di essere la più importante da inizio stagione: non tanto per cullare inutili sogni scudetto con l’Inter ormai scappata a +13, ma per riprendere la corsa verso un piazzamento in zona Champions League dopo il discusso stop di settimana scorsa contro il Parma. Oltre alle sconfitte c’è di più. Ad attendere i rossoneri, allo stadio Zini, una Cremonese reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e in piena lotta per non retrocedere. La squadra allenata da Davide Nicola non vive un buon momento, eppure nell’ultimo periodo ha fatto vedere qualcosa di buono: il pareggio contro il Genoa ha mosso la classifica, mentre la prestazione di Roma ha fatto bene all’ autostima nonostante il KO. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Verso la Cremonese, occhi puntati sull’avversaria di domani

Calciomercato Milan, occhi puntati verso l’estate: il diavolo non molla VlahovicIl calciomercato è un tema molto caro al Milan, che sta cercando di portare a Milano dei rinforzi giusti per Massimiliano Allegri.

Nuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona Tengstedtdi Lorenzo Vero Poco prima del fischio d’inizio della partita del Bluenergy Stadium il popolo nerazzurro ha ricevuto la notizia: il Pisa ha concluso...

AUDERO salva la CREMONESE, pari allo ZINI: Cremonese-Verona 0-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Altri aggiornamenti su Verso.

Temi più discussi: Thorsby: La Cremonese è molto di più, possiamo fare meglio; Cremonese-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma, ecco l’allungo Champions: Cremonese ko e occhi puntati sulla Juve.

RUGBY Casalmaggiore e Crema vincono, ora Casalmaggiore è davvero lanciata verso l'ascesaGiornata felice per il rugby cremonese. Casalmaggiore vince 23-17 la bresciana Oltremella nel big-match di giornata e ora sogna ad occhi aperti, guida il girone Promozione e l'ascesa di categoria è or ... sportgrigiorosso.it

Verso Roma-Cremonese: 390 cuori grigiorossi nel settore ospitiSi avvicina una sfida di prestigio, in una splendida cornice come quella dell’Olimpico. Alle 20:45 scende in campo la ... cremonaoggi.it

In Molo Audace verso la libertà: la gioia dei giovani iraniani invade Trieste - facebook.com facebook

Verso una Giustizia giusta! A Biella per il gazebo del Sì con i militanti, i dirigenti, gli amministratori di Fratelli d'Italia. Il 22 e 23 marzo facciamo sentire forte la nostra voce: tutti a votare Sì, per un processo davvero giusto, con un giudice davvero terzo e imparzial x.com