Veronica Mandalà | Se fossi in Rocchi darei le dimissioni

Durante la trasmissione sportiva condotta da Angelo Maurizio Tortora e Rosario Caracciolo, Veronica Mandalà è intervenuta telefonicamente esprimendo la sua opinione sulla gestione di Rocchi. Ha dichiarato che, se fosse in sua situazione, proporrebbe le dimissioni. La discussione si è concentrata sugli aspetti legati al Calcio Napoli senza approfondimenti sulle motivazioni o sulle conseguenze di tali dichiarazioni.

Veronica Mandalà è intervenuta in collegamento telefonico nel corso di "El Diez no fue evasor", programma sportivo sul Calcio Napoli, ideato e condotto da Angelo Maurizio Tortora con Rosario Caracciolo. La giornalista di CagliariNews24 ha affrontato diverse tematiche, analizzandole con Angelo Maurizio Tortora e Rosario Caracciolo. Si tratta di problematiche e polemiche che il calcio italiano si porta dietro da sempre. Un Napoli sempre tartassato dagli arbitri. A questo punto dell'annata ci sono tanti obiettivi in palio. C'è uno Scudetto, la qualificazione all'Europa maggiore e minore, formazioni che si giocano la vita per la permanenza nella massima serie, non sono più ammissibili certi errori.