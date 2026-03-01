Verona sotto allerta arancione | Pm10 oltre 50 µg m³ restrizioni

Verona è attualmente sotto allerta arancione a causa di livelli di Pm10 superiori a 50 microgrammi per metro cubo. Le restrizioni legate all'inquinamento rimangono in vigore fino al prossimo bollettino dell'Arpav previsto per lunedì 2 marzo 2026. La situazione atmosferica ha portato alla diffusione di misure mirate a limitare le emissioni di polveri sottili.

La città di Verona si trova ancora sotto l’ombra di un’allerta arancione per inquinamento da polveri sottili Pm10, con misure restrittive che rimangono attive fino al bollettino Arpav previsto per lunedì 2 marzo 2026. La stazione di monitoraggio del Giarol Grande ha registrato concentrazioni superiori al limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo, mantenendo in vigore le limitazioni al traffico e alle attività di riscaldamento. Il Comune invita i cittadini a ridurre l’uso dei mezzi privati e a prestare attenzione a ogni azione che possa contribuire all’aumento delle polveri sottili, mentre si attende l’aggiornamento ufficiale che deciderà se prolungare o revocare l’allerta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inquinamento da Pm10, prosegue l'allerta arancione a VeronaL’allerta arancione per il superamento dei livelli di Pm10 prosegue senza interruzioni dopo i nuovi valori oltre la soglia registrati dalla stazione...

Limite Pm10 sforato, scatta l'allerta arancione a Verona: divieti, blocchi e derogheDa domani, giovedì 15 gennaio, su tutto il territorio comunale di Verona scatta l’allerta arancione.

Inquinamento da Pm10, allerta arancione a Verona: regole e derogheInquinamento da Pm10, a partire da domani, giovedì 25, su tutto il territorio del comune di Verona scatta l’allerta arancione ... veronaoggi.it

Inquinamento da Pm10, prosegue l'allerta arancione a VeronaLimitazioni al traffico, deroghe e misure su riscaldamento e combustioni restano in vigore fino al bollettino Arpav di lunedì ... veronasera.it

