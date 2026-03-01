Verona-Napoli 1-2 pagelle – Lukakone Nostro ha disarmato anche l’arbitro Colombo

Nel match tra Verona e Napoli, conclusosi con il risultato di 1-2, Meret ha subito un gol su azione maligna, coinvolgendo Rasmus, e nel finale è uscito a vuoto. Durante i 96 minuti di gioco, il portiere partenopeo è stato sotto pressione, mentre Lukakone Nostro ha segnato un gol decisivo. L’arbitro Colombo ha diretto l'incontro, senza interventi rilevanti.

Lukakone è Godot che arriva: Romelu & Giulietta. Che piaccia o no, questo Napoli ha il carattere tenace del suo allenatore Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku MERET. In questo Napule beckettiano per 96 minuti tranne l'ultimo secondo utile – "e mentre aspettiamo, non succede niente" – il redivivo Meret subisce un gol maligno favorito dall'amico Rasmus e poi esce a vuoto nel finale. La sua partita è questa, infarcita di decine rilanci così e così – 6 BEUKEMA. Il Napule è immobile nel suo eterno palleggio, penoso ossimoro dell'impotenza odierna degli italici campioni, e così a furia di giocare all'indietro Sam l'Olandese è l'azzurro che tocca più palloni – 6 JUAN JESUS.