Verissimo | atleti emozioni e coraggio ai Giochi di Milano-Cortina

Il programma televisivo Verissimo, in onda su Canale 5, torna con un appuntamento speciale per il weekend del 28 febbraio e 1 marzo 2026. Sabato e domenica, Silvia Toffanin conduce una puntata ricca di ospiti che raccontano storie di vita, sport, dolore e speranza. Tra i protagonisti, atleti che hanno scritto pagine di storia ai Giochi di Milano-Cortina 2026, coppie che si preparano a giurarsi amore eterno, e famiglie che cercano giustizia dopo tragedie. Il salotto di Verissimo diventa un luogo di confronto, emozioni e verità, dove il pubblico si immerge in narrazioni personali che toccano il cuore. Atleti e emozioni: il racconto di chi ha vinto e chi ha perso Il salotto di Silvia Toffanin accoglie il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara, che condividono le emozioni legate all’arrivo della loro piccola Camilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Chi sono gli atleti di Roma e provincia ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026Ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 saranno presenti ben quattro atleti provenienti dal Lazio.

L'Italia ai giochi di Milano Cortina 2026: il record di 196 atleti, 103 uomini e 93 donneLa più giovane in assoluto è la sedicenne Giada D'Antonio, promessa dello sci alpino che compirà 17 anni il 28 maggio.

Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, performance e musica: @laranakigutmann ha raccontato a V cosa significa trasformare il ritmo in movimento, e il movimento in una storia #Visa #Anywhere #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti gli atleti per averci ispirato e fatto sognare. #cerimoniadichiusura #MilanoCortina2026 x.com