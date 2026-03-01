Uragano Darderi punti spettacolari contro Baez | highlights

Luciano Darderi ha vinto la semifinale dell’ATP 250 di Santiago con due set, 6-4 e 6-3, battendo Sebastian Baez. Gli highlights della partita mostrano i punti più spettacolari e decisivi, con Darderi che ha dominato gli scambi principali e ha conquistato la qualificazione alla finale. La sfida si è giocata sul campo in Cile, davanti al pubblico presente.