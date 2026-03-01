Uragano Darderi punti spettacolari contro Baez | highlights
Luciano Darderi ha vinto la semifinale dell’ATP 250 di Santiago con due set, 6-4 e 6-3, battendo Sebastian Baez. Gli highlights della partita mostrano i punti più spettacolari e decisivi, con Darderi che ha dominato gli scambi principali e ha conquistato la qualificazione alla finale. La sfida si è giocata sul campo in Cile, davanti al pubblico presente.
Gli highlights della vittoria in due set (6-4 6-3) di Luciano Darderi contro Sebastian Baez nella semifinale dell'Atp 250 di Santiago, in Cile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 6-4 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: subito contro-break dell’azzurro
Leggi anche: LIVE Australian Open: subito Darderi-Baez, poi Musetti-Sonego. Maestrelli contro Djokovic