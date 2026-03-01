Lunedì 2 marzo 2026 alle 18:30 si gioca il match tra Unirea Slobozia e Rapid Bucarest, valido per il ventinovesimo turno di Liga I romena. La partita si svolge sul campo dell’Unirea Slobozia e vede in campo le due formazioni, con i rispettivi allenatori che preparano le squadre per questa sfida. Sono disponibili quote e pronostici relativi all’incontro.

Posticipo del ventinovesimo turno di Liga I romena che vede il Rapid Bucarest di Galca di scena sul campo dell’Unirea Slobozia. I Galben-alba?trii hanno perso 7 delle ultime 8 partite, e nonostante l’arrivo in panchina di Niculescu sono attualmente terzultimi in classifica e costretti a giocarsi la salvezza ai playout. Una squadra che fa anche grande fatica a segnare e che dovrà soffrire fino all’ultimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Unirea Slobozia-Rapid Bucarest (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Pisa-Bologna (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl Pisa attende il Bologna lunedì pomeriggio all’Arena Garibaldi nella speranza di trovare una reazione al prolungato momento negativo e per...

Altri aggiornamenti su Unirea Slobozia Rapid.

Temi più discussi: Unirea Slobozia-Rapid Bucarest (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; Unirea Slobozia-Rapid Bucarest lunedì 02 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Dinamo Bucure?ti - Arge? statistiche, pronostici e quote scommesse; Birmingham-Middlesbrough (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici.

SuperLiga: Rapid, victorie cu Unirea Slobozia. Rare? Pop, eroul surprinz?tor al lui Marius ?umudic?Rapid Bucure?ti a învins echipa Unirea Slobozia, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu num?rul 10 din SuperLiga. Partida de la Clinceni a început cu o ratare uria?? a lui Hromada, dup? doar 15 ... hotnews.ro

SuperLiga: Unirea Slobozia vs Rapid – Test complicat pentru giule?teniUnirea Slobozia – Rapid, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, luni, 23 septembrie, de la ora 21:00, pe Clinceni Arena, ?i va fi transmis în direct de Digi Sport 1 ... hotnews.ro

Unirea Slobozia-Rapid Bucarest (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/nNIbsjP #scommesse #pronostici x.com

Prima Sport. . Scorul ia proporii la Slobozia - Craiova! Stevanovic speculeaza eroarea uriaa a portarului la o minge venita din corner, apoi Nsimba profita de pasa perfecta venita de la Matei i face 3-0 - facebook.com facebook