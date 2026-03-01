Unimore celebra l’impegno di Adele Woena

Unimore ha deciso di rendere omaggio ad Adele Woena, figura che ha dedicato la sua vita a importanti battaglie e innovazioni. La celebrazione si concentra sul riconoscimento del suo lavoro e sulla memoria delle sue iniziative. L’evento si svolge presso l’università, coinvolgendo studenti e docenti interessati a conoscere il suo contributo. La giornata si conclude con una cerimonia di commemorazione.

Esistono nella storia personalità luminose che hanno lottato per conquiste grandi e ambiziose, hanno speso energie e intelligenza per far progredire la società, eppure oggi sono quasi dimenticate. A Modena, quanti ricordano chi fosse Adele Woena? Insegnante, giornalista, attivista, nella seconda metà dell’Ottocento proprio nella nostra città fu una convinta promotrice culturale e dedicò il suo impegno all’emancipazione femminile. Eppure di lei sembrano essersi sbiadite le tracce. Sarà proprio dedicato ad Adele Woena il primo incontro del ciclo di conferenze e film "Indossare la battaglia", promosso dall’Università di Modena e Reggio Emilia:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

