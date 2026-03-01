Un' altra spaccata contro lo stesso parrucchiere è la quarta in un anno FOTO - VIDEO

Venerdì sera, un incidente ripetuto più volte in un anno, ha coinvolto il salone di parrucchiere gestito da Gino De Stefano in via Ponte alle Mosse, vicino a piazza Puccini. Un’altra spaccata è stata registrata, segnando la quarta volta in cui il locale viene preso di mira. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

È successo di sera ma non tardi, Gianfaldoni: "Se possono agire indisturbati alle 22 significa davvero che c'è da preoccuparsi" Un venerdì sera a dir poco amaro per Gino De Stefano, salone di parrucchiere da vent'anni in via Ponte alle Mosse, non lontano da piazza Puccini. Aveva chiuso da non molto quanto, nonostante l'allarme, due malviventi hanno forzato la porta di ingresso con un cacciavite e si sono introdotti nel locale. Pochi secondi prima che partissero i ‘fumogeni’ collegati all'allarme antifurto, il tempo per i ladri - come ricostruito dalle immagini delle telecamere interne - di arraffare pochi spiccioli accanto alla cassa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

