Una vita a servizio dello Stato | Pegaso d’Oro a Franco Gabrielli

A Firenze, nel palazzo di Palazzo Strozzi Sacrati, il presidente della Toscana ha consegnato il Pegaso d’Oro a Franco Gabrielli. La cerimonia ha visto la consegna della massima onorificenza regionale a una figura di rilievo nel settore pubblico. La premiazione ha riconosciuto l’impegno di Gabrielli nel servizio statale. La Toscana ha così reso omaggio a uno dei suoi cittadini più noti e rispettati.

FIRENZE – La Toscana celebra uno dei suoi figli più illustri e autorevoli. Nella cornice di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, il presidente Eugenio Giani ha conferito il Pegaso d’Oro, massima onorificenza della Regione, a Franco Gabrielli. Un riconoscimento che premia una carriera ai vertici dello Stato, ma che affonda le radici in un legame viscerale con la terra d’origine. Già capo della Protezione Civile nazionale, capo della Polizia di Stato e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Draghi, Gabrielli è stato definito da Giani come una delle figure più riconosciute a livello internazionale per l’impegno sulla sicurezza. Il governatore ha voluto ricordare, tra i tanti meriti, la gestione magistrale e delicatissima dell ‘emergenza Costa Concordia all’Isola del Giglio, quando Gabrielli guidava la protezione civile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Una vita a servizio dello Stato: Pegaso d’Oro a Franco Gabrielli Pegaso d’oro della Regione Toscana a Franco GabrielliFIRENZE – Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha consegnato oggi, 28 febbraio 2026, il Pegaso d’Oro a Franco Gabrielli, già sottosegretario... Luigi Bonelli, carabiniere, compie 102 anni: una vita al servizio dello StatoIl Ministero della Difesa celebra oggi un traguardo eccezionale: il Carabiniere Luigi Bonelli ha spento 102 candeline. Aggiornamenti e notizie su Franco Gabrielli. Temi più discussi: Pegaso d’oro a Franco Gabrielli, Giani: Impegno di una vita a servizio dei cittadini; Una vita a servizio della comunità imolese, l’ispettore Vittorio Neri in pensione; Il Papa ai Legionari: nella vita religiosa l'autorità sia servizio. Le diversità, una ricchezza; Servizio civile universale, ecco il bando: 66mila posti e candidature più semplici. Lutto per il mondo della farmacia e della sanità. È morto Giacomo Leopardi, una vita al servizio dei farmacisti italianiSi è spento questa mattina a Roma. 87 anni, componente del Comitato Centrale della Fofi, presidente della Fondazione Cannavò, ex presidente di Federfarma e, con i suoi 24 anni di mandato, il più ... quotidianosanita.it I 90 anni del Duca di Kent segnati dal lutto della moglieIl Principe Edward, Duca di Kent, celebra i suoi 90 anni, una vita interamente dedicata al servizio della Corona, proprio come la cugina Elisabetta II. Ma questa ricorrenza è segnata da un dolore ... dilei.it Il Pegaso d’Oro a Franco Gabrielli. Un riconoscimento a una figura che ha servito lo Stato con competenza, equilibrio e senso delle istituzioni, nei momenti più complessi della nostra storia recente. Un esempio di professionalità e dedizione al bene comune, n - facebook.com facebook #tagada Franco Gabrielli leader del centrosinistra L'ex capo della polizia risponde ad un articolo di un giornale di destra x.com