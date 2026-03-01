Una lunghissima serata di alti e bassi | top Masini e Giorgia Cardinaletti flop Frassica e Bocelli a cavallo

La finale di Sanremo 2026 si è conclusa con una lunga serata di alti e bassi, condotta da Carlo Conti. Tra i protagonisti, Masini e Giorgia Cardinaletti hanno riscosso successo, mentre Frassica e Bocelli hanno ricevuto giudizi meno positivi. La serata ha visto momenti di entusiasmo e alcuni cali di attenzione, evidenziando le diverse performance dei partecipanti.

C om'è andata la finale di Sanremo 2026? Carlo Conti ha traghettato il pubblico in una serata estenuante con moltissimi momenti discutibili e altri buoni. Attraverso scene farsesche come la spaventosa trovata di Andrea Bocelli a cavallo, Giulio al posto di Gino (Cecchetin) e le mamme sul palco. Ecco i momenti top e flop di una serata lunghissima conclusa con la meritata vittoria di Sal Da Vinci. Arisa, la cover della canzone-manifesto di Fiorella Mannoia emoziona Sanremo 2026 X Leggi anche › Chi vincerà Sanremo 2026 secondo le Intelligenze Artificiali Sanremo 2026 finale: top e flop, pagelle. Top: il glam rock di Bambole di pezza. Tra abiti fruscianti, pizzi, pailettes, tatuaggi e chitarre elettriche, le Bambole di pezza hanno finalmente gettato un po' di benzina su una nottata poco frizzante.