Una commedia pericolosa | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21,30 su Rai 2 viene trasmesso il film del 2023 diretto da Alessandro Pondi. Il cast include Enrico Brignano, Gabriella Pession e Paola Minaccioni. La pellicola, definita una commedia, ha come protagonisti questi attori e sarà visibile in prima serata sulla rete televisiva pubblica. La trasmissione è programmata per questa sera, domenica 1 marzo 2026.

Maurilio Fattardi lavora come responsabile della sicurezza in un grande magazzino e ha la passione delle investigazioni. Si mette nei guai quando entra in casa di una sua dirimpettaia vedendola morta. La sua precisione d'attaccamento alle indagini lo mettono in allarme cercando di salvare la donna che pochi giorni prima era stata vista litigare con un uomo. Fattardi in questo caso prenderà una cantonata a cui seguiranno molti colpi di scena.