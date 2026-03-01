L’Iran si trova di fronte a un cambiamento improvviso con la morte della guida suprema Ali Khamenei. La notizia ha sconvolto il paese, lasciando incertezza sul futuro e sulle possibili ripercussioni politiche. Le autorità hanno annunciato il lutto ufficiale, mentre le figure di spicco iniziano a muoversi per affrontare la situazione. La società attende sviluppi che possano ridefinire il panorama interno.

È troppo presto per dirlo di fronte a eventi che spingono la storia dell’Iran, del Medio Oriente e forse perfino del mondo intero in un’altra epoca, senza che si possa davvero sapere cosa succederà. Ali Khamenei, 86 anni, era la chiave di volta del potere teocratico da quasi 37 anni, successore di Khomeini, il fondatore della Repubblica islamica. Sarà solo una piccola minoranza di iraniani a piangere quest’uomo che ha incarnato il regime, all’indomani della peggiore repressione dalla rivoluzione islamica del 1979, con decine migliaia di persone uccise solo perché chiedevano libertà. Ma la fine di un uomo, soprattutto in questo contesto, non dà garanzie sul futuro. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un salto nell’ignoto per l’Iran

