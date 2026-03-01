Un prezioso ’Volto di Cristo’ di Alfonso Lombardi torna a casa

Una nuova opera di Alfonso Lombardi, un ’Volto di Cristo’, è stata consegnata alla Pinacoteca Nazionale. Si tratta di un pezzo inedito che ora fa parte delle collezioni esposte. La pinacoteca ha annunciato l’arrivo del dipinto, che rappresenta una delle recenti acquisizioni effettuate dall’istituzione. La restituzione dell’opera segna un momento importante per la collezione, arricchendola con un esempio significativo dell’artista.

Nuove acquisizioni per la Pinacoteca Nazionale. Una di queste, un’opera inedita di Alfonso Lombardi, sarà presentata il 17 marzo nel secondo incontro del ciclo ’Parliamo d’arte’ che vedrà come protagonisti, dal 3 marzo, gli studiosi dell’Unibo e di Palazzo Bentivoglio, della Bocconi di Milano, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Università San Raffaele e Link Campus University di Roma. Martedì 17 marzo alle 17 in aula Gnudi, però, avverrà la presentazione ufficiale, condotta da Marcello Calogero della Bocconi, del Volto di Cristo, un seducente frammento in terracotta che si legge tutto d’un fiato con i più bei dipinti del raffaellismo emiliano del museo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

