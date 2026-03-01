Un Mistero Buffo davvero originale Il capolavoro di Fo secondo Martelli

Martelli definisce “Un Mistero Buffo” di Fo come uno dei maggiori capolavori del teatro del Novecento, un’opera che ha rivoluzionato il modo di rappresentare sul palco. È considerata un esempio di come si possa unire la creatività moderna con elementi della tradizione teatrale, creando così un linguaggio nuovo e riconoscibile. Il testo ha lasciato un’impronta significativa nel panorama teatrale italiano e internazionale.

Uno dei grandi capolavori del teatro del ‘900, un’opera che ha segnato un’epoca ed è rimasta nell’immaginario come il segno di un nuovo modo di stare sul palco, capace di fondere intuizioni contemporanee e il recupero di elementi della tradizione. Una pièce che passa dal lazzo comico alla poesia, richiamando il modo in cui i giullari medievali capovolgevano l’ideologia dominante del tempo per sottoporla a sberleffo. Tutto questo è “Mistero Buffo“ di Dario Fo e Franca Rame, che verrà portato in scena martedì e mercoledì alle 21 al Teatro San Giuseppe di Brugherio. A salire sul palco di via Italia sarà l’attore Matthias Martelli, che darà corpo al testo di Fo seguendo le indicazioni registiche di Eugenio Allegri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

