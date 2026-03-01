Un Dimarco spaziale | 6 gol e 14 assist in 27 partite

Federico Dimarco ha segnato 6 gol e fornito 14 assist in 27 partite, confermandosi come elemento chiave della squadra. Nella vittoria per 2-0 contro il Genoa, il suo gol con il sinistro ha aperto le marcature e ha contribuito a mantenere il risultato favorevole. La sua presenza in campo si fa notare anche per l’impatto in fase offensiva e per il contributo alla manovra della squadra.

Federico Dimarco ancora decisivo. Nella vittoria per 2-0 contro il Genoa, è stato il suo sinistro a spezzare l'equilibrio e a indirizzare una partita che, con il passare dei minuti, rischiava di complicarsi. Un gol pesante, nato da una giocata di altissima qualità, che ha riportato l'Inter sui binari giusti dopo la delusione europea contro il BodøGlimt. Serviva un lampo, qualcosa fuori copione, per scrollarsi di dosso le scorie dell'eliminazione in Champions. E quel lampo ha portato la firma di Dimarco. Tecnica sopraffina, personalità, freddezza nei momenti chiave: caratteristiche che ormai non rappresentano più un'eccezione, ma una costante della sua stagione.