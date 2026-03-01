un cuore sano dipende da questo fattore e non serve tagliare grassi e carboidrati

Da anni, il dibattito sulla salute del cuore si concentra sulle diete a basso contenuto di grassi o di carboidrati. I sostenitori di entrambe le teorie evidenziano benefici e rischi, senza trovare un accordo unanime. La discussione si svolge tra esperti e appassionati, con opinioni spesso contrastanti. A oggi, non ci sono dati che dimostrino una superiorità netta di un approccio rispetto all’altro.

Per decenni, il dibattito sulla salute cardiovascolare è stato dominato da una contrapposizione netta: da un lato i sostenitori delle diete a basso contenuto di grassi ( low-fat ), dall’altro i promotori dei regimi a ridotto apporto di carboidrati ( low-carb ). Tuttavia, un imponente studio epidemiologico condotto dai ricercatori della Harvard University, e recentemente pubblicato, suggerisce che questa distinzione potrebbe essere meno rilevante di quanto si pensasse. La chiave per proteggere il cuore non risiederebbe infatti nella quantità assoluta di questi macronutrienti, ma nella qualità intrinseca degli alimenti che compongono la dieta quotidiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

