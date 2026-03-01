A Porto Recanati, l’istituto Medi ha avviato un corso di scacchi rivolto agli insegnanti, promosso dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni sportive locali. La iniziativa mira a coinvolgere le scuole del territorio, favorendo la formazione degli insegnanti e l’introduzione del gioco nelle attività scolastiche. La proposta si inserisce in un progetto più ampio di diffusione degli scacchi nelle scuole della zona.

A Porto Recanati gli scacchi entrano sempre più nelle scuole grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e realtà sportive del territorio. È partito infatti il corso di formazione rivolto agli insegnanti dell’istituto comprensivo Medi, promosso dal Circolo scacchi Recanati Osimo Offagna. I docenti della scuola primaria sono stati affiancati da istruttori federali e giocatori esperti in un percorso di 10 ore, articolato in cinque lezioni settimanali, per apprendere le regole e la logica del gioco e, soprattutto, per utilizzare gli scacchi come strumento educativo a supporto della didattica. Un’iniziativa che punta a sviluppare nei bambini capacità di concentrazione, pensiero strategico e autonomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un corso di scacchi per gli insegnanti dell’istituto Medi

