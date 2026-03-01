Tuttosport – Lo scudetto non è ancora vinto ma c’è giusta mentalità Eravamo consapevoli di…

L’Inter di Christian Chivu ha vinto 2-0 contro il Genoa, portandosi a 13 punti in classifica. La squadra mostra una mentalità determinata, anche se lo scudetto non è ancora ufficialmente assegnato. La partita si è svolta in un momento in cui il Milan deve ancora affrontare la Cremonese, mantenendo vivo l’interesse per la lotta al vertice.

2026-03-01 01:01:00 Arrivano conferme da TS: L’Inter di Christian Chivu batte 2-0 il Genoa e porta a 13 punti – in attesa che il Milan sfidi la Cremonese – il suo vantaggio in vetta alla classifica. Un gol per tempo, prima Dimarco a sbloccare il parziale con una perla mancina, poi Calhanoglu a chiudere i giochi dal dischetto. I nerazzurri chiudono con relativa tranquillità la pratica al termine dei quattro minuti di recupero concessi da Fabbri, siglando l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Per il Genoa resta comunque un vantaggio di 3 lunghezze sulla zona salvezza e sul Lecce, attualmente terzultimo a 24 punti. Sono quattordici le partite senza sconfitte in Serie A per i nerazzurri, il cui tecnico – Cristian Chivu – ha parlato al termine della gara vinta contro il Genoa a San Siro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

