Tutto pronto per il big match di Serie C Pienone per la sfida tra Arezzo e Ravenna

Il match tra Arezzo e Ravenna è alle porte, con i toscani in testa alla classifica del girone B di Serie C a sette punti di vantaggio sui giallorossi, che attualmente occupano la terza posizione. La partita si svolgerà in una cornice di grande attesa, con le due squadre pronte a sfidarsi in un incontro che ha attirato un ampio pubblico.

Allo stadio dell'Arezzo si affrontano le due corazzate del girone B, con i giallorossi alla ricerca di una preziosa vittoria in trasferta Tutto pronto per il big match tra Arezzo e Ravenna, con i toscani che sono primi in classifica nel girone B di Serie C a +7 dai giallorossi che occupano momentaneamente la terza posizione, superata dall'Ascoli che però ha una partita in più. Fischio d'inizio alle 17.30. Si giocherà davanti a una cornice di pubblico spettacolare, con lo stadio praticamente sold out. Circa 500 i sostenitori ravennati in curva nord, 7.200 gli aretini che hanno acquistato il biglietto. L'Arezzo schiera Venturi, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti, Chierico, Guccione, Iaccarino, Pattarello, Ravasio e Tavernelli.