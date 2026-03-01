Turismo tutto l’anno dalle piste del Cimone alle curve di Misano

Dalle piste innevate del Monte Cimone alle curve del Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’, il turismo invernale e motoristico si conferma attivo tutto l’anno. Le strutture e le attrazioni di queste località continuano a ricevere visitatori, offrendo esperienze diverse a seconda della stagione. La presenza di appassionati di sport sulla neve e di appassionati di motori sottolinea la varietà di offerte nella regione.

Dalle piste innevate del Monte Cimone alle curve del Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’: è partita ieri da Sestola, la stagione 2026 del circuito, con la presentazione ufficiale del calendario sportivo e dei principali appuntamenti nazionali e internazionali che vedranno ancora una volta protagonista l’ Emilia-Romagna per gli eventi su due ruote. L’iniziativa, promossa dal circuito in collaborazione con la Regione e il Consorzio della Stazione invernale del Cimone, ha simbolicamente unito montagna e costa in una strategia integrata di promozione territoriale. Tra i presenti, l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, il sindaco di Sestola Fabio Magnani, il presidente del Consorzio invernale del Cimone Luciano Magnani, il presidente di Federalberghi Emilia-Romagna Amedeo Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

