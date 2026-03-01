Il turismo sta vivendo una trasformazione generazionale, con i millennial che registrano record di spesa e aumentano le partenze. Nel frattempo, le fasce di età superiori ai 45 anni mostrano un rallentamento, soprattutto a causa di fattori come la casa e la sanità. Quest’anno, il principale impulso alle spese per i viaggi proviene da chi ha tra i 30 e i 45 anni, che si distingue per capacità economica e interesse alle partenze.

Milano,1 marzo 2026 – Il motore del turismo cambia età. Quest’anno l’impulso maggiore alla spesa per i viaggi arriverà dalla fascia di popolazione tra i 30 e i 45 anni, che presenta i livelli più elevati sia di budget economico sia di propensione alle partenze. Secondo Istat, Banca d’Italia ed Eurostat, il 2026 vedrà un abbassamento del baricentro generazionale. Per i ricercatori di Vamonos-Vacanze.it, che hanno elaborato i dati relativi al giro d’affari previsto quest’anno (86 miliardi a livello nazionale) e proposto un’analisi demografica, il motore del turismo saranno i millennial. Nel 2026, i lombardi nati tra il 1981 e il 1996 spenderanno 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turismo, cambia il baricentro generazionale: tra i millennial budget record, casa e sanità frenano gli over 45

