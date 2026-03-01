Trump potenzia Voice of America | cos' è e come lo usa per parlare agli iraniani

Il presidente degli Stati Uniti ha diffuso un videomessaggio diretto agli iraniani, invitandoli a rovesciare il loro governo dopo l’operazione militare in corso. Secondo quanto riportato dalla Cnn, questa comunicazione fa parte di un potenziamento di Voice of America, il servizio di informazione statunitense rivolto all’Iran. La mossa mira a raggiungere il pubblico iraniano attraverso canali ufficiali.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe diffuso un videomessaggio diretto agli iraniani invitandoli a rovesciare il loro governo una volta conclusa l’operazione militare statunitense in corso. Il messaggio è stato trasmesso tramite il servizio in lingua persiana di Voice of America ( VOA Farsi ), potenziato negli ultimi mesi per raggiungere direttamente la popolazione iraniana, anche tramite tecnologia satellitare, aggirando i frequenti blackout di Internet e telefonia. Fondata nel 1942 per contrastare la propaganda nazista, Voices of America ha raggiunto 360 milioni di persone ogni settimana in decine di lingue, come parte importante della strategia di soft power statunitense durante la Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». I morti sono migliaia. Rubio: «Usa valutano risposte non militari»Nelle mani del presidente Usa un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati...

I media di opposizione: 12mila morti. Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo" | Perché gli Usa non intervengonoNelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero...

