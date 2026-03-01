Trump ecco perché ha deciso l' attacco | Voglio la libertà del popolo iraniano

Un esponente di rilievo ha annunciato che l'obiettivo è eliminare i missili e smantellare l'industria missilistica iraniana, oltre a distruggere la marina del paese. La dichiarazione si concentra sulla volontà di interveniremilitarmente, con l'intento di raggiungere determinati obiettivi strategici. La comunicazione è stata resa pubblica come parte di un discorso più ampio sulla politica di intervento.

«Distruggeremo i loro missili e smantelleremo la loro industria missilistica. Annienteremo la loro marina. Garantiremo che i proxy terroristici del regime non possano più destabilizzare la regione o attaccare le nostre forze. E garantiremo che l'Iran non ottenga un'arma nucleare. Non avranno mai un'arma nucleare». Questi gli obiettivi della campagna congiunta americana e israeliana contro il regime iraniano esplicitati dal presidente Trump in un video pubblicato subito dopo gli attacchi di ieri mattina. «Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti dal regime iraniano, un gruppo maligno di persone molto dure e terribili». 🔗 Leggi su Iltempo.it

In programma a Verona un flash mob per la libertà del popolo iranianoUn flash mob di solidarietà con il popolo iraniano si terrà martedì 6 gennaio a Verona.

TRUMP PREPARA L'ATTACCO all'IRAN ANALISI con PEGAH MOSHIR POUR

