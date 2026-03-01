Trump avverte Teheran | Se colpite ancora useremo una forza mai vista

Il presidente ha avvertito Teheran che, se ci saranno ulteriori attacchi, risponderà con una forza senza precedenti. L’Iran ha dichiarato di voler colpire in modo molto più intenso rispetto alle azioni precedenti. La tensione tra le due parti si è intensificata dopo le recenti minacce e dichiarazioni pubbliche. La situazione rimane delicata e in attesa di sviluppi successivi.

L’Iran «ha dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto» non lo abbia fatto prima. «È meglio che non lo facciano, tuttavia, perché se lo facessero li colpiremmo con una forza mai vista prima». È il monito lanciato dal presidente americano Donald Trump sul suo social Truth e indirizzato a Teheran. Il messaggio arriva dopo che i pasdaran hanno preannunciato attacchi durissimi in risposta alle operazioni di ieri di Stati Uniti e Israele. Secondo quanto riferito, i raid avrebbero portato all’uccisione della Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. La tensione resta altissima nello scenario mediorientale, con un botta e risposta che rischia di alimentare ulteriormente l’escalation tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Feedpress.me

