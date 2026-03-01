Tredici Pietro e la classifica di Sanremo la canzone ‘Uomo che cade’ all' Ariston per l' ultima sera Abbiamo spaccato è stato bellissimo

Tredici Pietro ha concluso la sua performance all'Ariston con la canzone ‘Uomo che cade’ durante l'ultima serata del Festival di Sanremo. Poco prima dell'una di notte, il cantante è salito sul palco del teatro per esibirsi davanti al pubblico e alle telecamere. Dopo la performance, ha commentato che l’esperienza è stata “bellissima” e che la sua esibizione ha avuto un grande impatto.

Bologna, 1 marzo 2025 - Mancavano pochi minuti all'una di notte quando Tredici Pietro ha calcato, per l'ultima serata, il palco del teatro Ariston a Sanremo con la sua ‘ Uomo che cade ’. In classifica si è piazzato 16esimo. Pantaloni di pelle nera, camicia gessata dai toni del bianco e nero e due cravatte, l'una sull'altra: tra queste una creata ad hoc con l'immagine simbolo della canzone in gara, un uomo che precipita nel vuoto, come nel videoclip del brano. "Abbiamo spaccato, è stato bellissimo. Mi sono divertito e spero che non sarà l'ultima volta che salirò su questo palco. Partecipare a Sanremo ti cambia la vita, non c'è dubbio, e credo che già questa sia una grande vittoria" ha detto Pietro lasciando il palco e ringraziando l'orchestra e tutto il team del Festival”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uomo che cade di Tredici Pietro è una canzone che suona a Sanremo 2026 come un racconto generazionaleCon Uomo che cade, Tredici Pietro offre al pubblico di Sanremo 2026 una riflessione sulla fragilità come condizione strutturale dell’essere umano.

Tredici Pietro con Uomo che cade a Sanremo 2026

