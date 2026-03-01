Tredicenne in scooter armato di coltello | non imputabile riaccompagnato dai genitori
Un ragazzino di 13 anni è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava in scooter senza patente e assicurazione. Il giovane aveva con sé un coltello, dichiarando di averlo portato con sé per difendersi. Dopo i controlli, è stato riaccompagnato a casa dai genitori e dichiarato non imputabile.
