Tredicenne in scooter armato di coltello | non imputabile riaccompagnato dai genitori

Un ragazzino di 13 anni è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava in scooter senza patente e assicurazione. Il giovane aveva con sé un coltello, dichiarando di averlo portato con sé per difendersi. Dopo i controlli, è stato riaccompagnato a casa dai genitori e dichiarato non imputabile.