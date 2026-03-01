Trasporti dalla Svizzera a Modena con un nuovo collegamento ferroviario estivo

Dal 30 maggio al 5 ottobre 2026, un nuovo collegamento ferroviario estivo collega direttamente l’Emilia-Romagna a Zurigo. I servizi Eurocity saranno operativi tutti i giorni, offrendo un collegamento diretto tra la regione e la città svizzera. La tratta sarà attiva per tutta la stagione estiva, favorendo gli spostamenti tra le due aree durante questo periodo.

