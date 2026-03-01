Via Ranieri, una strada cittadina che collega via Tavernelle a Montedago, si trova sopra l’università all’incrocio con via Palombare. Già 18 anni fa, circa tremila veicoli al giorno la attraversavano, e oggi il volume di traffico è aumentato nel tempo. La strada è conosciuta come una trappola per chi percorre la zona, data la sua stretta configurazione e il continuo incremento di veicoli.

Via Ranieri è una stretta strada cittadina che collega via Tavernelle a Montedago e dunque che termina proprio in via Montedago, sopra l’università, all’incrocio con la parte alta di via Palombare. Una strada di campagna, panoramica, che scorre a fianco a quello che negli anni è diventato un importante polo universitario ma che serve anche numerose abitazioni. Nel tempo, con l’aumento continuo di traffico, con il parcheggio scambiatore e l’ingresso sull’asse che si trovano proprio a ridosso della via, ma anche con l’istituto Istvas che in via Trevi s’è consolidato negli anni, quella stradina da molti utilizzata come scorciatoia da e per il centro è arrivata al collasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trappola via Ranieri. Già 18 anni fa la usavano tremila veicoli al giorno. Ora si sono moltiplicati

Vaccino Covid, 4 anni fa il giorno della vergogna: sospesi i poliziotti che si sono opposti al famigerato greenpass e inoculazioneUn atto di memoria, non di accusa, per quel 21 dicembre 2021, il giorno in cui lo Stato ha smesso di ascoltare i suoi servitori Il 15 dicembre 2021...

Mille multe in due, usavano veicoli intestati ai mortiTempo di lettura: < 1 minutoIn due avevano accumulato 500 multe ciascuno, utilizzando le auto intestate ad altrettanti morti.