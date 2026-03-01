Tram deragliato a Milano Sala | Mezzo nuovo o vecchio non conta se è stato un malore a causare l' incidente

A Milano, un tram è deragliato provocando due morti e 48 feriti. Il sindaco ha dichiarato che non importa se il mezzo è nuovo o vecchio, poiché l’incidente sarebbe stato causato da un malore. Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause dell’incidente, mentre il personale sanitario ha visitato alcuni dei feriti al Policlinico. La situazione dei pazienti resta sotto controllo.

Proseguono gli accertamenti a Milano dopo che un tram è deragliato causando due morti e 48 feriti. "Io ieri sono stato al Policlinico a trovare due codici rossi, ma la situazione è rassicurante. Ad oggi rimaniamo alle dichiarazioni del conducente che ha detto che si è sentito male. Però ovviamente in casi del genere ci devono essere delle indagini e vedremo cosa ne risulterà dalle indagini stesse", ha detto il sindaco Beppe Sala parlando a margine del premio Bagutta. Sul fatto che il tram della linea 9 fosse nuovo e sulla mancata entrata in funzione del cosiddetto "pulsante dell'uomo morto", il primo cittadino ha detto: "Se è stato veramente un malore, un tram nuovo, vecchio, conta poco.

Tram deragliato a Milano, Sala: "Autista molto esperto, il mezzo è nuovo"Il sindaco di Milano Beppe Sala parla con i giornalisti dopo il tragico incidente avvenuto in viale Vittorio Veneto nel quale sono morte due persone.

L’autista del tram deragliato e l’ipotesi di un malore. Sala: «Il mezzo aveva saltato una fermata»«Io non posso ipotizzarlo, ma (un malore del conducente del tram, ndr) è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare».

