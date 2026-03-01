Alle 16.11 di venerdì un tram è uscito dai binari all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Settembrini a Milano. L’impatto con un platano ha evitato conseguenze più gravi, rendendo l’incidente particolarmente rilevante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Milano – Sono le 16.11 e 24 secondi di venerdì. Un attimo prima, il tram 9 è uscito dai binari all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Settembrini. Una corsa impazzita che si concluderà contro la facciata del palazzo al civico 18, travolgendo le vetrine di un ristorante giapponese. L’impatto con l’albero La dashcam di un taxi fermo al semaforo sulla carreggiata opposta riprende per intero la scena. La sequenza è lì a mostrare che il Tramlink di ultima generazione sta per ribaltarsi sulla fiancata destra quando impatta lateralmente con il platano che si trova sull’angolo opposto rispetto alla fermata del mezzo pubblico, in fondo alla discesa che parte da viale Città di Fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato a Milano: l’impatto col platano ha scongiurato una tragedia peggiore

