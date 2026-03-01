Tram deragliato a Milano Francesco Peghin | Un mezzo sicuro ecologico moderno Il post social scatena un putiferio

Un tram si è deragliato a Milano, attirando l’attenzione su un episodio che ha generato reazioni intense. Francesco Peghin, coinvolto nel dibattito, ha pubblicato un commento sui social in cui descrive il mezzo come sicuro, ecologico e moderno. Il suo post ha scatenato un acceso dibattito politico a Palazzo Moroni, dove l’incidente ha accentuato le tensioni tra le parti.

PADOVA - Francesco Peghin alza il livello dello scontro e un suo post sui social sull’incidente del tram a Milano fa scoppiare un caso politico a Palazzo Moroni. Ad accendere le polveri ha provveduto infatti il messaggio pubblicato ieri sui suoi canali dal candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni: «Evviva il tram. Un mezzo di trasporto sicuro, ecologico, moderno, innovativo che guarda al futuro - ha scritto allegando una foto del mezzo milanese, deragliato provocando la morte di due persone e 54 feriti -. A Padova le scelte strategiche in tutti i campi guardano sempre avanti in maniera lungimirante.Interporto, fiera, tram». Insomma un attacco diretto all’amministrazione Giordani che prende spunto da un incidente mortale dovuto ad un malore dell’autista. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Tram deragliato a Milano, Sala: "Autista molto esperto, il mezzo è nuovo"Il sindaco di Milano Beppe Sala parla con i giornalisti dopo il tragico incidente avvenuto in viale Vittorio Veneto nel quale sono morte due persone.

Tram deragliato a Milano, lo scambio dove il mezzo è uscito dai binariDue persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram a Milano, in viale Vittorio Veneto.

