tram deragliato a milano al vaglio i video

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sul deragliamento di un tram della linea 9 avvenuto due giorni fa all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L’incidente ha provocato due morti e più di 40 feriti. Sono stati avviati accertamenti sui video registrati dalle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Avviata dalla Procura di Milano l’inchiesta sul deragliamento del tram della linea 9 avvenuto due giorni fa all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, costato la vita a due persone e che ha causato oltre 40 feriti. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza, l’attenzione è concentrata sul comportamento del conducente, che non avrebbe rallentato né azionato lo scambio e sul mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza “uomo morto”. L’uomo, con oltre trent’anni di servizio in Atm e ricoverato in codice verde al Policlinico, ha parlato di un malore poco prima della curva affrontata a velocità sostenuta; il cellulare è stato sequestrato e sarà sentito la prossima settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

