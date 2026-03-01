Un uomo ha perso la vita dopo aver accompagnato il nipote alla partita della Massese juniores. L’incidente è avvenuto in un sabato di primavera quando, una volta arrivato in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere. La vittima stava passando del tempo con il nipote, senza alcun presagio di quanto sarebbe accaduto. La dinamica esatta dell’evento resta ancora da chiarire.

di Alfredo Marchetti Stava accompagnando il nipote alla partita della Massese juniores, ma il suo cuore ha smesso di battere una volta arrivato in ospedale, in un tranquillo e assolato sabato di anticipo di primavera. Il 77enne Emilio Tonarelli era molto conosciuto in città per la sua militanza politica con la destra, tanto da essersi candidato in passato con il partito di Giorgia Meloni. Appena ricevuta la notizia, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Guidi, ha espresso vicinanza alla famiglia: "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Emilio, amico e figura storica della Destra Apuana, da militate dell Msi fino a Fratelli d’Italia è stato un vero punto di riferimento ed esempio per tante generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico scontro: muore Tonarelli: "Stava portando il nipote alla partita"

