Traffico Roma del 01-03-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 1 marzo 2026 alle 14:30 si presenta generalmente scorrevole, secondo quanto riportato da Luceverde Roma. Durante la giornata, non ci sono stati particolari intasamenti o disagi segnalati nelle principali vie della città. La situazione resta stabile e senza criticità evidenti su gran parte delle strade principali e secondarie.

Luceverde Roma mai trovati all'ascolto giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a medio e breve raggio tipici di questo periodo invernale sulla Lorenzo stop alla circolazione per gran parte della giornata per via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione del Casaletto Sono in corso interventi di potatura degli alberi in tanti lavori sulla via Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta viene evitabile la formazione di code di attese nelle ore di maggior traffico nella zona del Colosseo quadrato fino a questa sera mostra mercato e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 14:30Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere...

Traffico Roma del 01-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati sulla Gianicolense stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione di via...

Traffico Roma del 01-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati sulla Gianicolense stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione di via del ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei Romagnoli ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook