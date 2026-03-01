Traffico Roma del 01-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 1 marzo 2026 si registrano problemi di traffico sulla Gianicolense a Roma, con la circolazione sospesa tra via San Girolamo Emiliani e altre zone vicine. La situazione provoca rallentamenti e code lungo questa strada, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gestire il traffico e ripristinare la normale viabilità.

Luceverde Roma ben trovati sulla Gianicolense stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione di via del Casaletto per interventi sulle alberature al via questa mattina la 51esima edizione della Mezza Maratona Roma Ostia diverse le chiusure al traffico e le deviazioni per il trasporto pubblico tra l'Eur e litorale romano le modifiche alla viabilità sono scattate le ore 4 di questa mattina partenza alle ore 9 dall'area del palazzo dello sport da qui gli atleti si dirigono verso l'Eur per poi impegnare diverse strade del quartiere tra cui via Europa viale dell'Umanesimo e Viale...