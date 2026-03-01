Nella spiaggia di Torrione, vicino all’ex Ostello, è stato rimosso il “chiavicone”, una struttura in cemento armato che conteneva liquami. Questa operazione fa parte del progetto di ripascimento del litorale nell’ambito dell’Intervento II. La demolizione del “chiavicone” segue l’avvio dei lavori di consolidamento e rinforzo della spiaggia. L’intervento prosegue senza interruzioni nel rispetto dei tempi previsti.

iNell’ambito del Ripascimento Ambito II, è stato eliminato il “chiavicone” in cemento armato (una struttura contenente liquami) presente sulla spiaggia di Torrione, nei pressi dell’ex Ostello. Un intervento importante per il decoro, la sicurezza e la riqualificazione del litorale.I lavori proseguono secondo programma, con l’obiettivo di restituire ai cittadini e ai visitatori una costa più bella, più fruibile e più sicura. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nas: sospeso il reparto macelleria in un supermercato a Salerno, nei guai ristoranti e aziende dal Cilento alla Valle dell'Irno Il proprietario finisce in ospedale: cagnolino insegue l'ambulanza, poi lo cerca nel nosocomio e infine sale su un treno, ritrovato 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Ruspe in spiaggia: parte il ripascimento a Torrione

Leggi anche: Ripascimento a Salerno, avanti con i lavori sul litorale: ecco la nuova sabbia

Una raccolta di contenuti su Torrione.

Argomenti discussi: Torrione, demolito il chiavicone: prosegue il ripascimento sul litorale; Demolito l'ex chiavicone a Torrione.