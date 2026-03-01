Il sindaco ha annunciato che la città e l’università commemorano il 25° anniversario della morte di Carlo Bo, figura di rilievo per la comunità locale. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e studenti. L’evento mira a onorare la memoria di Bo, riconosciuto come una figura fondamentale per il territorio e il mondo accademico.

La Città e l’Università non possono non ricordare un urbinate à jamais, un urbinate per sempre: Carlo Bo. Il 21 luglio sarà un quarto di secolo dalla sua scomparsa. E non tanto per rimembrare, ma per riflettere su quanto Città e Università abbiano perduto in questi 25 anni e da qui ripartire per avviare un progetto all’altezza dei tempi, che valorizzi le risorse della nostra comunità per una riorganizzazione funzionale e culturale di Urbino, della sua Università e dell’intero territorio con la spinta del nuovo PUG. Problematiche che in gran parte sono state affrontate durante tutto il lungo rettorato di Carlo Bo (1947-2001) e che fanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torrico: "La città celebri Carlo Bo nel 25° anniversario della sua morte"

