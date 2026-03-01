I Toronto Raptors hanno ottenuto un'altra vittoria contro i Wizards, con tutti e cinque i titolari che hanno segnato almeno 18 punti. Immanuel Quickly ha concluso con un doppio doppio, contribuendo alla prestazione complessiva della squadra. La partita si è conclusa con i Raptors che hanno prevalso in trasferta, mentre Brandon Ingram ha segnato 24 punti.

Immanuel Quickly drops a double-double and all 5 @Raptors starters go for 18+ in their road win! Brandon Ingram: 24 PTS RJ Barrett: 21 PTS Scottie Barnes: 18 PTS Jakob Poeltl: 18 PTS (7-7 FGM), 10 REB, 3 STL https:t.couFMUWOsnbC pic.twitter.com1HLnrklhWX Le Toronto Raptors hanno conquistato una vittoria esterna contro i Washington Wizards con il punteggio di 134-125, riscattando una breve serie negativa interna e consolidando il proprio posto al margine della zona play-in dell’Est. La serata ha evidenziato una prestazione offensiva collettiva di alto livello, supportata da una rotazione equilibrata e da una gestione attenta dei possessi. La sfida è stata decisa dall’apporto di più playmaker: Immanuel Quickley ha guidato i Raptors con 27 punti e 11 assist, firmando una prestazione da doppia doppia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Toronto vince ancora, il quintetto base fa la differenza contro i Wizards

