Torna il Bilancio partecipato Con una novità

Riparte il Bilancio partecipato con una novità: questa volta anche i bambini dai 5 anni in su potranno proporre idee per migliorare il territorio. La nuova edizione invita cittadini di tutte le età a contribuire con suggerimenti per rendere Rescaldina più bella e accogliente. Le proposte saranno raccolte e valutate nell’ambito del processo di partecipazione pubblica.

Al via la nuova edizione del Bilancio partecipativo. Con una novità: a suggerire idee per una Rescaldina del futuro più bella e accogliente potranno concorrere anche i bambini dai 5 anni in su. Loredana Pigozzi, assessore alla Pubblica Istruzione, Asilo nido e Partecipazione (nella foto), spiega: "Il Comune rinnova per il 2026 il Bilancio partecipativo, giunto alla sua ottava edizione, per favorire il coinvolgimento dei cittadini piccoli e grandi nel processo di partecipazione e protagonismo nelle scelte di iniziative innovative e condivise, a beneficio di tutto il paese. Attraverso lo strumento si sviluppa l’ascolto reciproco tra cittadini e istituzioni, si creano e si rafforzano legami tra associazioni e scuole, si realizzano nuove idee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

