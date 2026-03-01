Torino macchia di sangue in via Sempione e un uomo denunciato | Volevano rubare il cibo a un clochard

A Torino, in via Sempione, un uomo ha segnalato di essere stato aggredito con un coltello da due persone che cercavano di rubare del cibo a un senzatetto. Dopo aver assistito alla scena, l'uomo ha chiamato le forze dell'ordine e ha denunciato l'accaduto. La polizia ha identificato e denunciato uno dei due sospettati, mentre la scena è stata segnata da una macchia di sangue visibile sul luogo.

“Lui e un altro volevano rubare del cibo a un clochard. Li ho visti, poi sono stato colpito con un coltellino.” Ha raccontato anche questo un uomo che, tra venerdì e sabato 28 febbraio 2026, è stato soccorso con un taglio al volto, poco profondo, a Torino, in via Sempione. Ha perso parecchio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

