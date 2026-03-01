A Torino, l’attaccante scozzese ha completato l’allenamento di rifinitura con il gruppo e sarà disponibile per la partita contro la Lazio, anche se partirà dalla panchina. Out invece il giocatore marocchino, che non sarà presente nella gara. La squadra si prepara con questi aggiornamenti in vista del match di campionato.

Alla fine Che Adams ce l'ha fatta. Ieri sera ha messo piede nell'albergo che ospita il ritiro prepartita del Toro con in tasca la convocazione per la sfida del pomeriggio contro la Lazio. L'attaccante scozzese ha svolto ieri mattina interamente in gruppo l'allenamento di rifinitura, ma segnali beneauguranti per D'Aversa c'erano stati già nei giorni precedenti. Rientra da un infortunio muscolare e, naturalmente, adesso dovrà essere impiegato con prudenza dal tecnico per evitare di avere complicazioni o ricadute: oggi sarà in panchina, utilizzabile al limite per uno spezzone nel finale. Chi invece non ce la fa è l'esterno sinistro marocchino Aboukhlal: è sulla via della guarigione per una fastidiosa botta presa prima di Genova sotto il ginocchio destro, ma ancora non ha smaltito completamente il problema.

© Gazzetta.it - Torino, le ultime verso la Lazio: Adams ce la fa, andrà in panchina. Out Aboukhlal

