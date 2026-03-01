Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE | ci prova Pioli dalla distanza!

Nella partita tra Torino e Juventus Under 16 valida per la ventesima giornata del campionato 202526, la Juventus ha vinto con il risultato di 1-0. Durante il match, Pioli ha tentato un tiro dalla distanza. La cronaca, il tabellino e la moviola sono disponibili per approfondire gli eventi della partita.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: ci prova Pioli dalla distanza! Juventus Next Gen Carpi 2-0 LIVE: Zagnoni ci prova dalla distanza, palla fuoridi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di... Fiorentina Juve Primavera 0-0 LIVE: Tiozzo ci prova dalla distanza, palla sul fondodi Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di... Contenuti utili per approfondire Torino Juventus Under. Temi più discussi: Primavera 1. Le formazioni ufficiali di Torino - Juventus; Primavera, Torino-Juventus 2-0: la grinta dei granata in un derby perfetto; Torino, la città del calcio in crisi; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso. Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com Il derby della Mole LIVE! Under 16, Torino-Juventus 0-0Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Juventus, derby Under 16 con i torelli di Corallo in campo ... msn.com IL DERBY DELLA MOLE È BIANCONERO La #Juventus #Under15 si impone 3-1 contro il Torino nel segno di Laruccia, Esposito e Capristo. Pecorari non si ferma più LA CRONACA COMPLETA NELLE STORIES - facebook.com facebook Le pagelle di #Torino #JUVENTUS #UNDER15 I giudizi ai protagonisti x.com