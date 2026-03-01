Torino Juventus Under 16 0-0 LIVE | inizia il derby della Mole!

Inizia il derby della Mole tra le squadre Under 16 di Torino e Juventus, valido per la ventesima giornata del campionato 202526. La partita si svolge allo stadio di Torino e si conclude con un pareggio a reti inviolate. La cronaca live e il tabellino sono disponibili per seguire passo passo l’andamento del match.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Genoa affronta il Torino gara valevole per la ventesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-0: sintesi e moviola. 1? Comincia il derby! Migliore in campo Juve:. Torino Juventus Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Torino Under 16: Pellicanò, Pipino, Bottone, Isoldi, Morra, Piro, Castrignano, Rua, Santagata, Amico, Freguglia All. Corallo A disp. Cordero, Condello, Raiola, Musso, Cantella, Vagnati, Cattaneo, Velaj, Pautassi Juventus Under 16: Repaci; Mazzotta, Balbo, Ghiotto, Pioli; Rastello, Tufaro, Krediet; Pipitò, Salvai, Pamé All. Gridel