Tonali Juve il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa è un ex bianconero
Il club inglese del Newcastle sta valutando l’opportunità di acquistare un centrocampista che in passato ha militato nella Juventus. La società ha preso in considerazione questa opzione come possibile sostituto di Tonali, il centrocampista che interessa anche alla Juventus. La trattativa si sta sviluppando senza ancora aver raggiunto un accordo definitivo tra le parti coinvolte.
Tonali Juve, l’obiettivo bianconero in gol in Newcastle Qarabag: cosa ha fatto nel match di Champions LeagueKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.
Juventus na mafarkin dawo da Sandro Tonali zuwa Italiya, amma yarjejeniyar za ta bukaci babban jari kuma tana iya dogaro da samun tikitin shiga UEFA Champions League. Haka kuma, kungiyoyi da dama daga Ingila da Turai suna sha’awar daukar sa. - facebook.com facebook
