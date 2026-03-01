Tonali Juve il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa è un ex bianconero

Il club inglese del Newcastle sta valutando l’opportunità di acquistare un centrocampista che in passato ha militato nella Juventus. La società ha preso in considerazione questa opzione come possibile sostituto di Tonali, il centrocampista che interessa anche alla Juventus. La trattativa si sta sviluppando senza ancora aver raggiunto un accordo definitivo tra le parti coinvolte.