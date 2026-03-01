Terribile schianto in moto | morto sul colpo ragazzino di 14 anni

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di oggi a Chiari, nel Bresciano. Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto in moto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Drammatico incidente sulle strade del Bresciano. Un ragazzino di soli 14 anni ha perso la vita a seguito di un terribile schianto in moto avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 1 marzo, a Chiari. Secondo le prime informazioni trapelate, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: per cause.