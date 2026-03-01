A causa di un conflitto tra la Writers Guild of America West e lo staff, la cerimonia dei WGA Awards 2026 prevista per l’8 marzo a Los Angeles è stata cancellata. La decisione è stata comunicata ufficialmente, generando scompiglio tra i partecipanti e gli organizzatori. La cancellazione rappresenta un episodio senza precedenti nella storia dell’evento, che quest’anno non si svolgerà come programmato.

Un paradosso incredibile sta scuotendo Hollywood: la WGA West ha ufficialmente cancellato la cerimonia dei Writers Guild Awards prevista per l’8 marzo a Los Angeles. Il motivo? Uno sciopero interno dello staff del sindacato stesso, che ha reso impossibile lo svolgimento dell’evento al J.W. Marriott di L.A. Live. La decisione è arrivata dopo che le trattative tra la dirigenza della WGA West e l’unione dello staff (WGSU) sono fallite venerdì scorso. La gilda ha dichiarato di non voler costringere i propri membri (gli sceneggiatori) ad attraversare un picchetto di protesta organizzato dal proprio personale dipendente. Tuttavia, il clima è tesissimo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Terremoto ai WGA Awards 2026: cancellata la cerimonia di Los Angeles. È scontro totale con lo staff

