tempo di maremmma che si sdoppia un giorno per gli wine lover il secondo dedicato al trade

Oggi e domani il Granaio Lorenese di Spergolaia ospita la settima edizione di un evento dedicato ai wine lover e al settore del vino. La manifestazione si divide in due giornate: la prima dedicata agli appassionati di vino, la seconda agli addetti ai lavori del trade. L'evento prevede degustazioni, incontri e presentazioni legate al mondo vinicolo. La location è aperta al pubblico e agli operatori del settore.

GROSSETO Oggi e domani il Granaio Lorenese di Spergolaia apre le porte alla settima edizione di "mareMMMa, la Natura del vino", la grande vetrina dell'eccellenza enologica grossetana nata dalla sinergia tra il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, il Consorzio Tutela Vini Montecucco e il Consorzio Tutela Morellino di Scansano. Sono 113 le aziende presenti, per un totale di 582 etichette in degustazione: la più ampia selezione di vini del territorio, dalla costa tirrenica alle pendici dell'Amiata fino alle colline di Scansano. Una fotografia completa di un'area che, nonostante le incertezze dei mercati internazionali e le tensioni geopolitiche, continua a dimostrare dinamismo.