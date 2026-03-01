Alle 18, la Tema Sinergie giocherà contro la Dany Quarrata al PalaCattani. La squadra faentina, favorita dopo l’andata, si prepara a tornare in campo, consapevole della possibilità di incorrere in una trappola toscana. La partita si presenta come un’occasione importante, mentre i giocatori si concentrano sulla sfida senza sottovalutare l’avversaria.

Trappola toscana per la Tema Sinergie. Alle 18 i faentini ospiteranno al PalaCattani la Dany Quarrata e saranno i favoriti, ma attenzione a non sottovalutarla. Quarrata, che ha vinto all’andata 79-71, è infatti in crisi nera da molto tempo: non vince da dieci partite (ovvero dal 17 dicembre in casa con la Virtus Imola), è scivolata in classifica in zona playout e in settimana ha esonerato l’allenatore Alberto Tonfoni, artefice della storica promozione in B Nazionale della scorsa estate, affidando (per ora) la panchina al vice Davide Matteoni. Uno scenario perfetto per i Raggisolaris per centrare la quinta vittoria consecutiva e per continuare a stare in corsa per il sesto posto, ma la Dany è la classica squadra dura e aggressiva che difende molto e che non lascia giocare gli avversari, snaturandone le caratteristiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tema, trappola toscana: "All’andata ci cancellarono"

